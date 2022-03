Avigliano istituisce il Consiglio dei ragazzi: “La passione per la Cosa pubblica deve appartenere prima di tutto ai giovani”! Ecco di cosa si tratta

Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale di Avigliano il regolamento per l’istituzione del Consiglio dei ragazzi, organo di consultazione la cui finalità è il coinvolgimento degli studenti in un progetto tangibile di educazione alla partecipazione democratica nell’ambito della comunità locale.

Ha affermato il Sindaco di Avigliano Giuseppe Mecca:

“Credo che uno dei grandi temi di questo tempo, su cui riflettere e aprire un dibattito, sia la formazione e la selezione della classe dirigente prerogativa a cui i partiti hanno purtroppo rinunciato da qualche tempo.

Il Consiglio comunale dei ragazzi va incontro anche a questa esigenza, non è possibile pensare ad una società in cui la Politica, la passione per la cosa pubblica e per le idee, non appartengano prima di tutto alle generazioni più giovani, che sono invece l’habitat naturale in cui devono affondare i progetti e i programmi che guardano al futuro dei nostri territori”.

Ha dichiarato nel suo intervento in Consiglio comunale Angela Maria Salvatore, Assessore alla Cultura, Politiche giovanili e Associazionismo:

“Il Consiglio dei ragazzi è, per molti versi, una scuola di partecipazione alla vita comunitaria che educa i più giovani a essere cittadini protagonisti della propria comunità; non solo, ma anche una scuola di preparazione ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti.

L’auspicio è che all’interno del territorio aviglianese si crei una rete virtuosa di collaborazione tra i rappresentanti in seno al consiglio comunale dei ragazzi, il futuro forum dei giovani, la scuola, e il variegato tessuto associativo locale così da costruire ponti comunicativi con il mondo degli adulti e gettare le basi per quotidiani confronti intergenerazionali”.

Aggiunge il Primo cittadino di Avigliano Giuseppe Mecca:

“Proficuo e sinergico il lavoro svolto dai consiglieri di quarta e prima commissione consiliare, per determinare il regolamento del Consiglio comunale dei ragazzi, che rappresenterà in toto, anche grazie alla percentuale di composizione delle liste, l’intero territorio comunale.

Sarà stimolante e costruttivo per i nostri ragazzi, supportati dal mondo scuola, nonché dall’amministrazione comunale, collaborare e partecipare ad analisi e dibattiti inerenti le problematiche sociali e culturali della nostra città”.

Ha dichiarato Maria Luisa Galligano, Presidente della quarta commissione consiliare “Politica sociale e culturale”:

“È con lo stesso spirito collaborativo, che ringrazio calorosamente il Presidente della prima commissione, Dino Chianese, insieme nello stesso percorso, unitamente alla vicepresidente delle commissioni Federica De Carlo e i colleghi consiglieri Antonietta Lucia, Leonardo Martinelli, Carmen Lorusso e Vitina Claps”.

