Avigliano: “Risorse diponibili” per questi lavoratori! “Verranno immediatamente trasferite dalla Regione”. I dettagli

Si è svolto oggi, 4 Febbraio, nella sede della Regione Basilicata, l’incontro tra i segretari generali Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil di Basilicata, Vincenzo Esposito, Vincenzo Cavallo e Gerardo Nardiello, con il governatore regionale Vito Bardi, per discutere la vertenza dei lavoratori forestali.

Le segreterie sindacali in un comunicato ufficiale sottolineano come:

“L’incontro è stato convocato dallo stesso presidente della Regione Basilicata a seguito delle pressioni da parte dei sindacati di categoria e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil sulle numerose criticità che il settore sta affrontando sul territorio, a partire dal mancato pagamento delle spettanze.

Al termine della riunione il governatore Bardi si è impegnato affinché entro il 15 Febbraio venga trasferito ai lavoratori forestali la mensilità relativa a Novembre 2019 mentre entro marzo si provvederà al pagamento della mensilità di Dicembre 2019.

Per quanto riguarda le spettanze relative a Novembre 2017 per i forestali dell’Area programma Basento Bradano Camastra, Bardi ha fatto sapere che le risorse sono già disponibili e che verranno immediatamente trasferite dalla Regione al Comune di Avigliano appena l’Area programma presenterà la rendicontazione finale.

All’incontro è stato inoltre concordata l’immediata attivazione del tavolo tecnico tra il Consorzio di bonifica, la Regione Basilicata e i sindacati per pianificare le attività di programmazione del 2020 e il rilancio del settore dal punto di vista di miglioramento delle attività e della riqualificazione del personale in termini di professionalità.

A breve verrà infine pubblicato il bando per la riassunzione degli operai, per la quale non verrà richiesta la presentazione del modello Isee.

L’avvio delle attività verranno infine confermate a partire dalla prima settimana di Maggio.

Le organizzazioni sindacali, visti i risultati raggiunti all’incontro odierno, sospendono l’iniziativa di lotta e la manifestazione annunciata per l’11 Febbraio”.