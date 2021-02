Azienda Sanitaria di Potenza e ARPAB firmano accordo su salute e ambiente! I dettagli

Un accordo di cooperazione tecnico-scientifica per promuovere e realizzare attività e iniziative a supporto:

delle politiche ambientali e sanitarie;

dei modelli di valutazione sull’impatto dei fattori inquinanti sulla salute;

per sviluppare e migliorare la conoscenza del rapporto tra inquinanti ambientali e salute.

Sono alcuni dei punti contenuti nell’accordo su “Salute e ambiente” firmato stamattina nella sede dell’ARPAB tra il Direttore Generale, Antonio Tisci, e il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Potenza, Lorenzo Bochicchio.

L’accordo – di durata quinquennale – intende, inoltre, favorire collaborazioni con aziende e enti pubblici sul tema, attivare iniziative formative per gli operatori della salute e dell’ambiente sulla comunicazione del rischio e sugli impatti sulla salute delle modifiche ambientali e sviluppare eventi scientifici per esaminare quanto i fattori ambientali influenzino quelli sanitari e viceversa.

Il Direttore Generale dell’ARPAB, Antonio Tisci, ha dichiarato:

“La salute e il benessere delle persone sono strettamente legati allo stato dell’ambiente.

Come reso noto dagli studi dell’Agenzia europea dell’ambiente vi sono problemi emergenti per cui i percorsi e gli effetti ambientali sulla salute rimangono poco compresi: la combinazione di esposizioni a fattori di stress ambientali, nel corso del tempo, ci suggerisce di adottare un approccio integrato sulla valutazione della salute ambientale. Con l’ASP, che ringrazio per aver colto favorevolmente la nostra proposta, intendiamo puntare ad un impegno più deciso per sviluppare una nuova linea di lavoro in linea con gli obiettivi strategici europei”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)