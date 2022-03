Bardi: “Basilicata pronta ad accogliere bambini, donne e uomini in fuga dalla guerra”! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Ha affermato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“La Basilicata è pronta ad accogliere i bambini, le donne e gli uomini in fuga dalla guerra.

Come è noto, nel centro per la creatività ‘Cecilia’ di Tito, alle porte di Potenza, è stato allestito un hub per l’identificazione e la prima accoglienza dei profughi.

Grazie alla collaborazione con la Prefettura verrà compilata la scheda anagrafica di ciascun cittadino così da garantire l’identificazione e non perdere traccia di nessun cittadino ucraino che transiterà su territorio lucano, con particolare attenzione verso i minori non accompagnati: è necessario tracciare e seguire costantemente ogni fase della loro permanenza in Basilicata perché non si aggiunga dramma al dramma.

All’interno dell’hub saranno garantite tutte le attività di primo soccorso, grazie alla presenza dell’Azienda sanitaria di Potenza.

Verranno effettuati tamponi anti Covid e saranno avviate le profilassi per i vaccini.

La Protezione Civile, incaricata di gestire gli aspetti organizzativi e logistici dell’accoglienza, ha montato dieci tende nei pressi del Centro Cecilia, per poter rispondere tempestivamente a qualsiasi situazione emergenziale dovesse presentarsi”.

