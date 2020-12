Basentana, fate attenzione! Ristringimento della carreggiata. I dettagli

Proseguono gli interventi di sostituzione dei giunti di dilatazione dei viadotti situati sulla SS407 “Basentana”, in provincia di Potenza.

Nel dettaglio, per l’avanzamento delle attività, a partire da domani – mercoledì 2 dicembre 2020 – e fino alla fine del mese si rende necessaria l’istituzione del restringimento della carreggiata in direzione Metaponto, in tratti saltuari in funzione dell’avanzamento dei lavori, tra il km 9,300 ed il km 19,826.

I lavori interesseranno i viadotti:

Grancia I

Grancia II

Brindisi I

Brutto

Pietra

Adamo

Trivigno

Sodo

Albano

Freddo.

Successivamente le attività proseguiranno anche lungo la carreggiata opposta.

All’approssimarsi delle aree di cantiere, vigerà il divieto di sorpasso ed il limite massimo di velocità di 40 km/h.

Lungo l’arteria viaria sono già stati eseguiti lavori di nuova pavimentazione.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)