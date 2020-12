Basilicata: attenzione, ancora un incidente! Chiusa questa strada

È provvisoriamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni, a causa di un incidente, la strada statale 653 “Della Valle del Sinni”, a Tursi, in provincia di Matera, in corrispondenza del km 71.8.

L’impatto, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto tre veicoli provocando due feriti.

Sul posto sono presenti i soccorritori del 118, le Forze dell’Ordine e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilità.

Seguiranno aggiornamenti.

