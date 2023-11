Basilicata, bando non metanizzati: oltre 6000 le richieste di contributo

“Ad oggi sono state acquisite circa 6250 richieste di prenotazione di contributo per un totale di circa 40 milioni di euro, a valere sul bando per la realizzazione di impianti autonomi da fonte rinnovabile per i cittadini lucani non metanizzati.

Si è raggiunta la soglia di disponibilità della misura per il 2023.

Sono intervenuti ben 283 operatori economici (installatori delegati dai beneficiari) per segnalare la ricaduta anche in termini di mobilitazione di imprese.

Sono state già erogate risorse per gli impianti realizzati pari a circa 2.100.000 di euro e sono in corso ulteriori pratiche di liquidazione“.

Lo rende noto l’assessore all’Ambiente Territorio ed Energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico che prosegue:

“A dimostrazione della bontà della misura si registra un trend in crescita per le richieste nell’anno in corso che hanno consentito di impegnare con circa due mesi di anticipo tutte le risorse assegnate per il 2023.

Ad ogni modo è bene sottolineare che si potranno liberare risorse, se vi saranno rinunce sulle attuali prenotazioni, oppure a gennaio prossimo si aprirà la finestra 2024 per altri 48 milioni di euro”.a

