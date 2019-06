Basilicata, “A breve la lista delle infrastrutture che saranno sbloccate”: queste le parole del ministro Lezzi

Ecco quanto afferma, in una diretta video su Facebook, il ministro per il Sud Barbara Lezzi in merito alle voci di un “Sud dimenticato dallo Sblocca cantieri”:

“In questi giorni ho visto tanti articoli di giornale, tanti post su Facebook.

È girata anche una cartina con l’indicazione delle infrastrutture ma non è corretta, sono soltanto stime.

Nel testo c’è scritto chiaramente che attraverso alcuni decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri verranno indicate tutte le opere che sono considerate strategiche.

Sono al lavoro con il ministro Danilo Toninelli, e con il presidente Giuseppe Conte, e vi posso assicurare che ce ne saranno tante e soprattutto al Sud, una terra che più ha patito l’assenza di infrastrutture.

Sarebbe veramente un delitto dimenticare di nuovo il Sud Italia, ma non è cosi: cerchiamo di credere a quello che è vero.

Il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri sarà pronto a breve, perché stiamo compilando la lista, e abbiamo in mente di fare presto e di fare velocemente: la crescita passa sicuramente dalle infrastrutture, e bisogna sbloccare parecchi miliardi che sono stati imbrigliati e tenuti fermi negli ultimi decenni. Quindi, abbiate fiducia che a breve avremo tutta la lista, vera e reale, delle infrastrutture che saranno sbloccate, soprattutto al Sud”.