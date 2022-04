Basilicata: bruttissimo incidente in moto, muore a soli 37 anni Massimiliano

Si trovava a Como, sulla via Napoleona, quando in sella alla propria moto, una Suzuki di grossa cilindrata, si è schiantato contro 3 auto che viaggiavano in senso opposto.

Un incidente fatale per Massimiliano Travascio, originario di Policoro in provincia di Matera, che è morto sul colpo.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di ieri, Lunedì 25 Aprile.

Stando ai rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, la moto si sarebbe incastrata sotto il cofano dell’utilitaria mentre l’uomo sarebbe sbalzato finendo poi contro un’altra auto.

Purtroppo gli operatori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Da diverso tempo Massimiliano Travascio abitava a Lazzate, in provincia di Monza e Brianza.

Lascia una compagna e un bambino piccolo.a

