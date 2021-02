Basilicata: con la partecipazione di Fio Zanotti nuovo ambizioso progetto per Giuseppe Grande di Sanremosol! Ecco i dettagli

È Fio Zanotti uno dei protagonisti più attesi di SanremoSol, il format diretto da Giuseppe Grande in onda da Sanremo proprio nella settimana del Festival.

Vincitore di diversi Festival della storia di Sanremo, come produttore, arrangiatore, compositore, e direttore d’orchestra delle opere a cui ha partecipato, tra il suo passato più recente con Adriano Celentano in “Adrian”, Zanotti annuncerà in anteprima nazionale, il 2 Marzo presso il Grand Hotel & Des Anglais, una delle postazioni televisive di SanremoSol, il nuovo progetto a cui sta lavorando, “Genesi alle origini della musica”, che avrà come scopo quello di selezionare cantanti e voci per produrre un album con coloro che dovrebbero diventare gli artisti del terzo millennio, eredi dei grandi attuali.

Il progetto a cui il Zanotti ha deciso di aderire, è stato costruito da Danilo Daita, recordman del mondo per diretta talk radio/tv, e dallo stesso Giuseppe Grande, che coinvolgerà anche le scuole.

Ha commentato Zanotti:

“Sono estremamente onorato che abbiate pensato a me per tale progetto: sarà una ulteriore sfida, che pur essendo difficile e complessa, accetto con grande entusiasmo”.

