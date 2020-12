Basilicata, da mesi picchia la madre anziana: intervenuti i Carabinieri

Ancora un arresto per maltrattamenti in famiglia quello del Comando Provinciale dei Carabinieri di Matera, a 2 settimane circa dalla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Anche a Ferrandina (MT) i Carabinieri della locale Stazione, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Matera su richiesta della locale Procura, nei confronti di un 54enne del posto, per maltrattamenti in famiglia, violenza privata e tentata estorsione.

Le indagini dei carabinieri, scaturite da un intervento per lite in famiglia che aveva insospettito i militari, hanno consentito di accertare come l’uomo, disoccupato e con problemi di abuso di alcool, da tempo usava violenza sia fisica che morale nei confronti dell’anziana madre convivente che, ridotta in posizione di soggezione, non ha mai voluto denunciare.

La condizione prevaricatrice sull’anziana donna, è emersa anche dall’isolamento sociale e familiare cui la stessa era stata portata, dato che l’uomo, per godere a pieno della pensione, aveva impedito alla sorella ed ai nipoti di frequentare la casa.

L’uomo si trova nella Casa Circondariale di Matera a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)