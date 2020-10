Basilicata: “Fare in fretta con i concorsi per dare risposta ai giovani professionisti che da anni attendono”. La richiesta

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato di UIL FPL:

“La UIL FPL, nel corso del primo incontro della Delegazione trattante alla presenza del neo Commissario Tisci, ha preso atto con soddisfazione della volontà della Direzione Strategica dell’ARPAB di voler consolidare le relazioni sindacali coinvolgendo il sindacato nelle scelte strategiche dell’Ente, e ciò segna un netto cambio di passo rispetto al passato.

Entrando nel merito, la UIL FPL ha richiesto di fare in fretta con i concorsi per dare risposta ai tanti giovani professionisti che da anni attendono e per colmare i vuoti di organico dell’ente.

Un’esigenza condivisa anche dall’Assessore Regionale all’Ambiente e dalla nuova Direzione Strategica dell’Arpab. L’immissione all’interno dell’Agenzia di tante risorse umane e professionali nuove, sicuramente, contribuirà a ridare finalmente all’ Arpab la funzione di controllo e monitoraggio ambientale in una Regione particolarmente esposta alle fonti inquinanti.

Inoltre, ci è stato comunicato che, rispetto all’accordo sottoscritto uscirà nella prossima settimana l’AVVISO della progressione economica orizzontale per l’ anno 2020, che interesserà il personale di ruolo all’Agenzia.

L’ARPAB ha accolto con favore la proposta sul buono pasto elettronico e ha dato mandato per la risoluzione della questione e ha assicurato su nostra sollecitazione l’impegno di liquidare la produttività dell’ anno 2019 entro l’anno 2020.

Sarà inoltre ridisegnato il piano triennale dei fabbisogni accogliendo con favore la proposta delle progressioni verticali nel limite previsto dalla legge al 30%.

Infine la Direzione ha precisato che, a breve, aprirà un confronto tecnico sui temi della pronta disponibilità e del contratto integrativo.

La UIL FPL, nell’esprimere soddisfazione per l’accordo sottoscritto, sottolinea che si sono create tutte le condizioni di serenità e di confronto che sono alla base per costruire corrette relazioni sindacali rilanciando la mission dell’ARPAB nell’interesse dei cittadini lucani e di chi ci lavora”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)