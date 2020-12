Basilicata: giardini di case private a nuovo con il “Bonus Verde”! Ecco su cosa è possibile chiedere la detrazione

Nella Legge di Bilancio 2021 è stato prorogato il “Bonus Verde”.

Il bonus verde è una detrazione Irpef del 36% sulle spese sostenute, nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo per una spesa massima di 5 mila euro.

Quindi, per questo bonus, diversamente da quanto accade per altre detrazioni riguardanti la casa, non si potrà usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito.

La detrazione riguarda gli interventi:

di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,

su pertinenze o recinzioni,

su impianti di irrigazione,

per realizzazione di pozzi,

per realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

