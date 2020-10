Basilicata: il presidente del Consiglio regionale incontra il nuovo Comandante regionale della Guardia di Finanza. I dettagli

Il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Carmine Cicala, ha dato il benvenuto, questa mattina, al nuovo Comandante regionale della Guardia di Finanza, generale Gaetano Scazzeri.

Il presidente Cicala ha dichiarato:

“È per me un onore dare il benvenuto, a nome mio e di tutto il Consiglio regionale della Basilicata, al generale Scazzeri.

Un incontro che vuole essere foriero di collaborazione tra le istituzioni che devono impegnarsi, tutte insieme, per presidiare il territorio e per avviare progetti di sensibilizzazione sul tema della legalità con il coinvolgimento particolare dei giovani lucani che devono essere, insieme a noi istituzioni, i principali messaggeri dei temi della legalità.

Mai come in questo momento bisogna prestare la massima attenzione perché l’emergenza Covid –19 non diventi terreno fertile per la malavita organizzata e soprattutto per quelle organizzazioni criminali interessate ad entrare nel tessuto produttivo dell’economia lucana”.

Il generale Scazzeri ha detto:

“Dagli argomenti affrontati con il presidente Cicala emerge sinergia sui temi della legalità.

La Guardia di Finanza è pronta a fornire ogni collaborazione alle Istituzioni regionali sulle idee e le attuazioni dei progetti per la tutela della legalità”.

