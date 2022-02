Un nuovo terribile incidente sulle strade lucane.

In serata a Policoro, sulla complanare 106 Jonica, un ragazzo in bici è stato investito da un’auto e, secondo le prime notizie, sarebbe in gravissime condizioni.

Resta da chiarire la dinamica di quanto accaduto.

Sul posto il tempestivo intervento di Polizia, Vigili del fuoco e sanitari del 118.a

