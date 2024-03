Basilicata, “la Pasqua è una festa di gioia: non c’è niente di bello nel strappare gli agnelli appena nati dalle loro mamme”. L’appello di questa associazione

La Lega Nazionale per la difesa del cane, Sezione di Venosa, lancia un appello:

“La Pasqua è una festa di gioia, eppure viene celebrata con la sofferenza di altre famiglie.

Sì, perché le migliaia di agnelli che finiscono ogni anno sulle tavole degli italiani sono i figli di pecore che se li vedono strappare via appena nati.

Separati dalle loro mamme, affamati, terrorizzati, ammassati su un TIR, sono costretti a viaggiare per lunghissime ore in condizioni di estremo stress, per poi essere brutalmente sgozzati e finire nei piatti di persone allegre e festanti.

È ora di prendere coscienza che non c’è niente di bello in tutto questo e iniziare a trovare nuovi modi per celebrare le festività pasquali.

Noi di LNDC promuoviamo un’alimentazione a base vegetale, rispettosa della vita e dell’ambiente.

Per questa Pasqua scegli di festeggiare in maniera diversa”.

Ecco i dettagli.