Basilicata: “Le attuali esigenze di contenimento non siano di ostacolo alla presa in carico dei malati cronici”. A dirlo…

“Le attuali, legittime esigenze di contenimento della diffusione dell’infezione da Covid 19 non siano di ostacolo alla presa in carico dei malati cronici ed in particolare all’assistenza riabilitativa dei soggetti fragili, la cui continuità può essere garantita attraverso modalità alternative alla presenza fisica del paziente e dell’operatore sanitario, quali, ad esempio, la teleassistenza”.

A dichiararlo, in una nota, il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giovanni Vizziello:

“Le malattie ad andamento cronico richiedono trattamenti sanitari continui, effettuati durante un arco temporale di anni, la cui brusca interruzione determinerebbe il venir meno dei risultati a tutt’oggi conseguiti per effetto del lavoro svolto, oltre al mancato raggiungimento degli obiettivi di salute programmati.

Per impedire che ciò accada occorre trasformare le strutture sanitarie accreditate in veri e propri laboratori virtuali in grado di erogare le prestazioni sanitarie con modalità alternative a quelle ordinarie, ad esempio in forma di teleconsulto, preservando così dal contagio tanto i pazienti, quanto gli operatori sanitari.

Per raggiungere questi obiettivi proponiamo al dipartimento regionale ‘Politiche della Persona’ la stipula di Protocolli con le strutture sanitarie autorizzate, per l’erogazione delle prestazioni di assistenza riabilitativa mediante percorsi a distanza, in grado di garantire il mantenimento delle performance cognitive e motorie dei soggetti fragili”.

