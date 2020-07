Basilicata, lettera di minacce al Sen. Moles. Bardi: “Non ci faremo intimidire da queste ignobili azioni”

Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, esprime la propria solidarietà al Senatore di Forza Italia Giuseppe Moles destinatario di minacce a firma degli anarchici.

Aggiunge Bardi:

“Non ci faremo intimidire da queste ignobili azioni che rappresentano un attentato nei confronti della comunità.

Sono sicuro che Moles continuerà, senza paura, il proprio impegno in Senato per il Mezzogiorno tutto e per la Basilicata.

La solidarietà giunga all’uomo politico al semplice cittadino, nella convinzione che la magistratura saprà assicurare alla giustizia gli artefici di questo gesto criminoso”.

Solidarietà anche da Nicola Padula, Commissario Forza Italia Giovani Basilicata:

“Esprimo la mia personale solidarietà, e quella di tutto il coordinamento di Forza Italia giovani Basilicata, al Senatore e Commissario regionale di Forza Italia Basilicata Giuseppe Moles per la lettera di minacce a lui recapitata.

Si tratta infatti, di vili intimidazioni che non fanno altro che alimentare ed esacerbare un clima avvelenato, che non deve in nessun modo alterare ed inficiare il dibattito democratico e propositivo all’interno delle istituzioni del nostro Paese.

Conscio che quanto accaduto non andrà minimamente a scalfire l’egregio operato in seno a Palazzo Madama del nostro Senatore, vogliamo porgere a lui il nostro calaroso abbraccio, riaffermando ancora una volta la nostra ferma vicinanza alle sue battaglie di libertà”.

Vicinanza anche dal capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Francesco Piro: “Conosco bene il nostro coordinatore regionale, il senatore Giuseppe Moles, e sono certo che non si lascerà intimidire e che proseguirà il suo lavoro ancora più prezioso in questa fase difficile per tutti gli italiani. Esprimo sentimenti di fraterna solidarietà, anche a nome dei colleghi del Gruppo consiliare, al senatore Moles per le minacce ricevute”. Sottolineo l’intenso impegno del Senatore lucano in Parlamento per seguire gli avvenimenti che riguardano l’emergenza sanitaria e socio-economica e in Basilicata al servizio dei cittadini e del Paese- Il gesto è un brutto segnale di imbarbarimento della vita politica e come tale merita la denuncia di tutti perché sia isolato”.

