Basilicata: premiato il pilota di Formula 1 Antonio Giovinazzi presso la concessionaria Maffei! Ecco i dettagli e le foto

Si è tenuta Lunedì 27 Dicembre 2021 la cerimonia per il XVI Premio Michele Alboreto.

Il riconoscimento indetto da LE MANS MODEL FAN CLUB 1996 destinato ad esponenti del Motorsport Nazionale (Piloti, Team Manager, Dirigenti, Giornalisti, Fotografi) è giunto alla 16° edizione ed ha visto premiare personaggi di alto spessore come l’ing. Piero FERRARI, Dindo CAPELLO (Audi sport), Sergio PERONI (Peronipromotion), Marco RAGAZZONI (Autosprint), Andrea BERTOLINI (Maserati/Ferrari sport), Giancarlo FISICHELLA (Ferrari) e tanti altri.

In questa edizione il riconoscimento è stato consegnato ad Antonio GIOVINAZZI (pilota ALFA ROMEO di F1 nel 2021) che nel 2022 oltre a ricoprire il ruolo di terzo Pilota FERRARI di F1 si cimenterà nel mondiale FORMULA E Full Electric (correrà al fianco di Sergio Sette Camara con il Team statunitense DRAGON).

La cerimonia di premiazione è avvenuta presso la Concessionaria ALFA ROMEO Maffei Group a Matera, ed è stata presentata da Nicola Sandivasci, presidente Le Mans Model Fan Club 1996.

Presente anche ha Oronzo Pezzolla, esponente ACI SPORT controllo e sicurezza tracciati, Ivan Pezzolla, pilota e gestore dell’Autodromo del Levante, il pilota Antonino La Vecchia, Campione Italiano di velocità in salita 1996 – 1997 – 1998 e Moni Bevilacqua, presidente ACI Potenza e delegato regionale AciSport.

Dopo i ringraziamenti ricevuti per aver ospitato l’evento, queste le parole del patron Giuseppe Maffei:

“Siamo ormai la terza generazione a gestire i nostri Marchi come Fiat, Lancia, Alfa Romeo e veicoli commerciali.

Ci mettiamo la passione di tutti questi anni.

Dopo la morte di mio padre, io e mio fratello abbiamo cercato di mantenere sempre alta la bandiera dei Marchi italiani.

Questo in una zona abbastanza complicata perché la Basilicata non è, ad esempio, come il Trentino.

A farmi accettare questa proposta è stata certamente la passione che mi lega al mondo dei motori.

Io sono un grande appassionato di Formula 1.

Perciò, avere l’onore di conoscere dal vivo un pilota che si è distinto negli ultimi anni, non ha rappresentato assolutamente un problema”.

Queste le parole del pilota Giovinazzi:

“Questo campionato di Formula 1 del 2021 è stato sicuramente segnato da tanti alti e bassi.

E’ la mia terza stagione in Formula 1 quindi sicuramente quella dove mi sono sentito più maturo come pilota e come persona.

Sono soddisfatto del lavoro che ho fatto quest’anno.

Purtroppo ci sono stati alti e bassi perché magari quello che mi aspettavo non è arrivato ma alla fine è stata una bellissima esperienza, sono cresciuto tantissimo come persona.

Il prossimo anno mi attende una nuova sfida e vedremo cosa succederà in futuro.

Sergio Marchionne è stato sicuramente una persona chiave nella mia carriera perché è lui che mi ha voluto in Formula 1.

È sempre bello ricordarlo, è stata una persona importante non solo per me ma per tutta l’Italia”.

Questa la motivazione con la quale Giovinazzi ha ricevuto questo prestigioso premio:

“Inestimabili doti agonistiche e generoso, gentile e garbato modo di porsi sempre con estrema trasparenza: ne fanno il driver di eccellenza che il moto sport internazionale spesso riconosce.

Si conferisce ad Antonio Giovinazzi il XVI premio Michele Alboreto.

Da tutti gli esponenti di Le Mans Model fan Club e dalla famiglia Alboreto”.

Congratulazioni al pilota Giovinazzi e complimenti alla famiglia Maffei per aver ospitato l’evento e che da sempre è al servizio della propria comunità con grande professionalità e passione per il proprio lavoro.

