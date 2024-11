Basilicata: tre ladri in un appartamento! L’intervento di Carabinieri e Polizia

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Matera e la Compagnia Carabinieri di Policoro hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, per furto aggravato in abitazione, un 32enne di origini albanesi, pregiudicato per reati specifici.

L’attività d’indagine è stata condotta da personale della Squadra Mobile e dei Commissariati di P.S. di Marconia di Pisticci e di Policoro.

A Marconia di Pisticci, veniva segnalata la consumazione di un furto all’interno di una abitazione, ad opera di 3 persone.

I ladri, dopo essersi introdotti nell‘appartamento arrampicandosi lungo un pluviale, s’impossessavano di alcuni monili in oro, ma erano costretti a precipitosa fuga allorché il figlio del proprietario, che abita al piano di sotto, avendo percepito rumori insoliti, entrava nella casa e scorgeva delle sagome.

Uno dei delinquenti veniva notato da alcuni cittadini allontanarsi velocemente a bordo di un’utilitaria scura.

Venivano diramate le note di ricerca agli equipaggi sul territorio che, grazie a un’oculata dislocazione, dopo poco, riuscivano a rintracciare l’autovettura sospetta con a bordo un cittadino albanese.

La perquisizione dell’auto permetteva di recuperare, nell’abitacolo, una pietra preziosa che veniva riconosciuta come propria dai proprietari dell’appartamento.

Pertanto, alla luce della ricostruzione investigativa compiuta e degli elementi complessivamente raccolti, si procedeva all’arresto.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato presso la locale Casa circondariale.

Il proseguo investigativo portava all’individuazione di un altro componente della banda, fratello dell’arrestato, che veniva denunciato a piede libero per il reato di favoreggiamento personale.