Basilicata: dieci milioni di euro per realizzare progetti innovativi sull’idrogeno. I dettagli

Dieci milioni di euro per realizzare progetti ad alta rilevanza strategica.

La Basilicata, tra le cinque regioni virtuose, dà attuazione ai ‘Progetti Bandiera’ della Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei protocolli specifici del Ministero all’Ambiente e alla sicurezza energetica.

In buona sostanza, con questi fondi la Regione Basilicata accelera il percorso per la Transizione energetica in una sorta di ‘Rivoluzione verde’ che vede il Dipartimento all’Ambiente concentrato su diverse iniziative.

Nello specifico i ‘Progetti Bandiera’, nella parte relativa al Mase (Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica), riguardano progetti di ricerca applicata per la produzione e utilizzo innovativo di idrogeno, fortemente voluta dalla Giunta guidata dal Presidente Vito Bardi.

A darne notizia è l’assessore all’ambiente e Transizione energetica, Laura Mongiello, che commenta:

“Una notizia di grande valenza che rappresenta uno snodo fondamentale nell’attuazione della transizione ecologica.

A breve, nei tempi stabiliti dal Ministero, procederemo a definire un avviso pubblico specifico.

La sottoscrizione dell’accordo per i Progetti Bandiera rappresenta, non solo una grande opportunità per la crescita economica e ambientale dei nostri territori, ma anche e soprattutto uno spartiacque nel concepire un nuovo modo di produrre energia verde.

La Transizione energetica è una strada obbligata che stiamo percorrendo per rendere la Basilicata attrattiva e punto di riferimento nazionale”.