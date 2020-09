Basilicata: vacanza gratis presso questa magnifica struttura grazie al Bonus Vacanze! Ecco tutti i dettagli

Con il Decreto Rilancio della Fase 2 firmato dal Governo lo Stato si impegna ad aiutare il turismo, messo in ginocchio quest’anno dal lockdown e dalla pandemia da COVID-19, spingendo i cittadini ad andare in vacanza in Italia con il Bonus Vacanze.

Si tratta quindi di un incentivo in denaro stanziato dal governo per aiutare l’economia nazionale a riprendersi.

Hanno diritto al Bonus quelle famiglie che hanno un ISEE fino a 40 mila euro annui ed è suddiviso in tre fasce distinte a seconda della composizione del nucleo famigliare:

Otterranno il massimo del Bonus, pari a 500 euro, quelle famiglie composte da 3 o più soggetti;

Avranno diritto a 300 euro i nuclei famigliari di 2 persone;

Saranno previsti 150 euro per i singoli.

Il Bonus prevede un 80% di sconto sul corrispettivo dovuto alla struttura ricettiva mentre il restante 20% sarà identificata come detrazione dell’imposta sul reddito.

Secondo un’indagine di Federconsumatori però meno della metà delle strutture (solo il 46%) riconosce ai propri clienti l’agevolazione.

Fortunatamente in Basilicata la bellissima struttura sul mare a 4 Stelle “Giardini D’Oriente” che si trova nel Metapontino a Nova Siri (MT) accetta integralmente il “Bonus Vacanze” e il Proprietario ha dichiarato alla nostra Redazione che:

“Questi primi sei mesi dell’anno ovviamente, a causa del Coronavirus, sono stati particolari per tutti.

Per festeggiare l’ultima parte della bella stagione e per sfruttare anche al meglio il bel tempo e il sole di questi giorni abbiamo deciso di aderire completamente al Bonus Vacanze per le tantissime persone che, senza saperlo, ne hanno pieno diritto.

Il Villaggio Club Giardini d’Oriente è dotato di 3 piscine esterne (di cui una per bambini) più 2 piscine coperte, un ristorante climatizzato, un ristorante in terrazza ed il ristorante Luxor oltre a una spiaggia privata.

Per gli amanti dello sport il villaggio dispone di un campo da calcetto ed uno da tennis, campo da beach volley, beach soccer, tiro con l’arco e ping-pong.

A disposizione gratuita di tutti gli ospiti, sulla spiaggia privata, una fornitissima base nautica offre la possibilità di praticare vela, catamarano, kayak, paddle surf e pedalò.

Per il relax ed il benessere potrai approfittare della nostra moderna SPA e del Fitness Center.

Il nostro Villaggio accetterà integralmente, fino a esaurimento camere, il Bonus Vacanze”.

Facciamo sapere a tutti di questa incredibile (e forse irripetibile) opportunità di fare una bella mini Vacanza sfruttando integralmente il “Bonus Vacanze” ricordando che il numero di telefono diretto da chiamare adesso per prenotare (prima che finiscano le camere disponibili) è il:

0835877684

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)