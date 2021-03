Basilicata, verifiche dell’impatto acustico da impianti eolici: questo il primo comune ad aderire

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa dell’A.R.P.A.B. sulla valutazione dell’impatto acustico da impianti eolici.

Ecco quanto annunciato:

“Sarà presentato domani 10 Marzo alle 10:00, nella sede A.R.P.A.B. di Potenza, il protocollo operativo sulla procedura per valutare l’impatto acustico generato da impianti eolici esistenti e andare incontro alle richieste della cittadinanza in merito.

A firmarlo Giovanni Setaro sindaco di Muro Lucano (PZ), primo comune coinvolto, ma la procedura sarà estesa a tutti i comuni interessati per eseguire i controlli sui vari impianti presenti sul territorio regionale.

Con questa intesa si vogliono, così, superare le criticità emerse in passato e consentire ai comuni – in qualità di autorità competenti in materia – di disporre ai gestori l’esecuzione di misure in campo sotto la supervisione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata anche attraverso controlli in contradditorio“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)