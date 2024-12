Brienza: i giovanissimi del servizio civile guidati da sapienti mani preparano le crespelle per gli ospiti delle case di riposo. Ecco le foto della bella iniziativa

Il Natale è soprattutto volgere uno sguardo d’amore verso gli altri, in modo particolare verso le persone più fragili e sole, regalando loro un sorriso anche semplicemente attraverso piccoli gesti pieni d’amore.

Così i giovanissimi ragazzi del servizio civile universale del comune di Brienza, ieri, nel pieno dello spirito natalizio, sotto la guida esperta e l’aiuto delle sapienti mani delle signore dell’associazione pensionati, hanno preparato le crespelle di Natale per gli ospiti delle due case di riposo presenti sul territorio di Brienza.

La gioia e l’entusiasmo della preparazione e la generosità della condivisione e del dono hanno fatto di ieri una fantastica e indimenticabile giornata.

L’amministrazione comunale del Comune di Brienza ringrazia “i ragazzi del servizio civile che non solo in occasione del Natale, ma settimanalmente dall’inizio della loro collaborazione, hanno portato un po’ di gioia e di svago agli ospiti della casa di riposo e ringrazia l associazione pensionati per la disponibilità mostrata in questa e in tantissime altre occasioni.

A loro e a tutti arrivino i nostri più cari auguri di buone feste”.

Ecco le foto della bella iniziativa.