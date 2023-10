Calcio, a Potenza incontro valevole per il campionato di Lega Pro: ecco le modifiche alla circolazione

Il comune di Potenza con Ordinanza Dirigenziale N°: 443/2023 stabilisce modifiche al traffico in occasione dell’incontro di calcio “SORRENTO-MESSINA” PER IL GIORNO 08/10/2023.

Ecco quanto riportato:

“Premesso che, Domenica 8 Ottobre p.v., alle ore 14.00 si svolgerà presso lo stadio “VIVIANI” l’incontro di calcio valevole per il campionato di Lega Pro, tra “SORRENTO – MESSINA”;

vista la nota della Questura di Potenza, Ufficio di Gabinetto, Cat. A/4 Gab prot. 0018319 del 2/10/2023 con la quale si indicano le disposizioni necessarie da riportare nell’ordinanza per regolamentare la circolazione e la sosta nelle aree limitrofe allo stadio;

Visto:

– l’art. 107 del D. Lgs 267/2000 – T.U. Enti Locali – “Funzioni e responsabilità della dirigenza”;

– gli artt. 5, 7 e 38 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/1992 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

DISPONE

il giorno 8/10/2023 in Via Viviani, fino dall’intersezione con v.le Marconi e in via Viviani fino all’intersezione con via N. Sauro;

dalle ore 11.00 e fino a cessate esigenze, il divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli, in entrambi i sensi di marcia fatta eccezione per i mezzi della squadra ospite;

dalle ore 11.00 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito, in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione dei veicoli della squadra ospite, dei mezzi di soccorso, e dei residenti, nonché coloro che devono effettuare rifornimento di carburante, purché accedano da via N. Sauro;

che l’accesso alla tribuna per la tifoseria locale sarà consentito dalla parte a monte di via Viviani;

In via Viviani;

dalle ore 11.00 e fino a cessate esigenze, chiusura dell’intersezione con piazzale Rizzo;

in viale Marconi;

dalle ore 11.00, divieto di sosta con rimozione ambo i lati, sull’area compresa fra la BANCA “BNL” a scendere verso la rotonda prospiciente il “SEMINARIO”;

in via N. Sauro;

dalle ore 11.00 fino a cessate esigenze, chiusura in entrambi i sensi di marcia, dell’intersezione viale Marconi/via Sauro/via Viviani fatta eccezione per i residenti e chi deve accedere/uscire al parcheggio multi piano o al Tribunale durante il transito della squadra ospite e della tifoseria ospite;

dalle ore 15.30, il divieto di sosta con rimozione ambo i lati fatta eccezione per i veicoli della tifoseria dell’ “MESSINA”;

AVVISA

Gli organi di polizia locale e le altre forze dell’ordine in caso di necessità potranno ordinare ogni altra disposizione ritenuta opportuna al fine di garantire la sicurezza nello svolgimento dell’incontro di calcio.

– La presente Ordinanza, può essere modificata o revocata in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze;

– viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza:

Al comando di Polizia Locale;

All’Ufficio segnaletica.

Viene trasmessa per opportuna conoscenza a Prefettura di Potenza, Questura di Potenza, Carabinieri, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Azienda Ospedaliera San Carlo, 118, Vigili del Fuoco, CO.TRA.B., Miccolis”.a

