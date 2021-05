Caos vaccini a Potenza: prenotazioni esaurite per l’Open day ancora prima di aprire! Questa la situazione

Nuovo intoppo per le prenotazioni a Potenza.

Alle 18:30, come da avviso dell’Asp, in molti hanno provato a prenotarsi in occasione dell‘Open day per gli over 40 previsto nelle giornate del 22 e 23 Maggio, ma il sistema ha presentato dei problemi.

Collegatisi al sito dell’Azienda Sanitaria i cittadini sono stati messi in attesa.

Su una schermata appariva il numero di utenti in coda, ma anziché diminuire il numero aumentava con il passare del tempo.

Molti quelli che hanno tentato di prenotarsi anche prima delle 18:30 riscontrando il problema; stessa sorte per chi ha osservato le indicazioni: 3 mila gli utenti già in fila tanto da essere dirottati su Matera.

Dopo aver atteso senza riuscire nell’intento, alla fine i cittadini hanno dovuto arrendersi.

Avete avuto anche voi lo stesso problema?a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)