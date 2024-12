Centro Sportivo Basilicata: riconfermato presidente Domenico Lavanga. Auguri di buon lavoro!

Dopo le elezioni nei tre Comitati Provinciali di Matera, Melfi e Potenza, si è celebrata negli scorsi giorni anche l’Assemblea Elettiva del Centro Sportivo Italiano di Basilicata.

I lavori si sono svolti nella sede del comitato regionale all’interno del parco Baden Powell di Potenza.

Sono intervenuti:

il segretario regionale di Sport e Salute Basilicata, Matteo Trombetta;

in videoconferenza il Presidente Nazionale, Vittorio Bosio;

in videoconferenza il Vice Presidente Nazionale, Marco Calogiuri;

il Presidente Regionale del CSI Puglia, Ivano Rolli;

il Presidente Regionale del CSI Campania, Enrico Pellino;

il Probiviro Nazionale, Cristoforo Di Cuia.

L’assemblea si è aperta con una riflessione e una preghiera di don Mimmo Florio, svolta in un clima di serenità e collaborazione con i 3 Comitati territoriali presenti che negli interventi dei Presidenti rieletti hanno voluto rimarcare quanto ormai il CSI è radicato sul territorio e quanto valore mette in campo per educare attraverso lo sport.

Confermato Presidente Regionale per il prossimo quadriennio 2025/2028, Domenico Lavanga.

Eletti consiglieri:

Mietitore Giovanni,

Di Cuia Eustachio,

Ambrosecchia Cosimo,

Venezia Peppino,

Gambardella Mario.

Altre nomine riguardano:

Revisore dei conti, Luigi De Bonis, supplente Lavanga Jun;

Giudice Unico Regionale, Angela Martinelli.

Domenico Lavanga ha affermato:

“Volendo fare un bilancio del quadriennio appena trascorso, posso ritenermi soddisfatto perché quanto si è realizzato sul territorio scaturisce da un clima di collaborazione tra i comitati territoriali che è stato personalmente l’obiettivo principale alla base del mio lavoro, cercando di attribuire in seno al consiglio gli incarichi e differenziarli proprio per consentire la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti, che rappresentano gli assi portanti di un movimento “in salute”, desideroso di giocare un ruolo da protagonista nel mondo sportivo e sociale.

Sono stati organizzati con grande successo e grandi risultati lo “Sport&Go!” a Nova Siri, il “Gedda Camp” a Matera, il “CSI IN DANZA” a Potenza, oltre che la “Convention della Basilicata”, a dimostrazione che anche la nostra Regione può ospitare eventi nazionali di rilievo, ottenendo quindi una legittimazione ed un riconoscimento frutto di anni di sacrificio che oggi ci garantiscono visibilità anche a livello nazionale.

Ci tengo a ringraziare, infine, i consiglieri uscenti Oriana Mastromartino e Michele Di Vito per il grande supporto fornito nel quadriennio appena trascorso”.