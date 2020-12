Coronavirus, a Potenza e provincia arrivate altre dosi di vaccino! Ecco quando ripartirà la somministrazione

Nella giornata di ieri si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, con la partecipazione del Direttore Generale dell’Asp di Potenza, del Direttore dell’Azienda Ospedaliera San Carlo di Potenza, del Direttore dell’IRCCS Crob di Rionero, dei vertici territoriali delle forze di Polizia e del capo di Gabinetto del comune di Potenza.

Nel corso dell’incontro sono stati pianificati i servizi di scorta ai convogli impiegati per il trasporto dei vaccini antiCovid presso i siti di stoccaggio, già appositamente individuati da tabella ministeriale.

La relativa consegna è avvenuta regolarmente in data odierna.

Nell’odierno pomeriggio si è tenuta una ulteriore riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con i medesimi partecipanti, per programmare i servizi di vigilanza dinamica e di controllo del territorio da parte delle forze di Polizia e dei reparti di prevenzione crimine della Polizia di Stato, presso i centri di somministrazione dei vaccini antiCovid ed in particolare presso le sedi dei distretti sanitari di:

Potenza,

Lagonegro (PZ),

Melfi (sede di Rionero),

Pescopagano (PZ),

Villa d’Agri (PZ),

Venosa (PZ),

Senise (PZ),

Lauria (PZ).

La campagna di profilassi vaccinale riprenderà dal prossimo 2 Gennaio e continuerà nei giorni successivi.a

