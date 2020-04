Coronavirus: Assunta, dottoressa di Melfi, tra i 58 medici volontari che hanno raggiunto le zone del Nord più colpite

Sono 58 i medici che hanno deciso di aderire all’appello lanciato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per prestare servizio nelle zone più colpite dal contagio.

Tra coloro che, nella mattinata di ieri, sono partiti dalla base militare di Pratica di Mare (Roma) per raggiungere gli ospedali del Nord anche la Dott. ssa Assunta Francesca Casorelli, 33 anni di Melfi, Medico specialista in Ginecologia ed in servizio presso l’Ospedale Grassi di Ostia, destinata dalla protezione civile al reparto Covid del Policlinico Sant’Orsola di Bologna.

Come riporta la Repubblica, così ha motivato la sua scelta:

“Il mio sì è stato istintivo, immediato.

E’ il motivo per cui alla fine ho iniziato a studiare Medicina e il pensiero di poter dare una mano, in un momento così importante, non mi ha fatto esitare.

Non ho minimamente dubitato della mia scelta.

All’inizio ho avuto paura: paura che, per fortuna, sono riuscita a razionalizzare.

Se ho fatto le valigie, le ho fatte con il cuore”.

Complimenti alla nostra conterranea che ha deciso, con grande coraggio, di scendere in campo in questo momento di grande difficoltà per il Paese.a

