Coronavirus: Basilicata verso la zona arancione? Ecco la situazione

Dopo due settimane di zona rossa la Basilicata potrebbe uscire dala zona rossa?

Secondo gli ultimi dati a disposizione l’incidenza di contagi settimanali (166) è sono sotto la soglia critica, mentre i tassi di occupazione dei letti in terapia intensiva (16%) e in reparto (27%) non sono allarmanti.

Per il Governo il sistema dell’Italia a colori non dovrebbe cambiare, ma nelle prossime ore potrebbero arrivare novità sul sistema di classificazione per le singole regioni.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, la zona rossa dovrebbe scattare automaticamente in quelle regioni e province dove i contagi settimanali superino i 250 casi ogni 100mila abitanti.

Chi rischia la zona rossa.

Non è escluso tale passaggio per Lombardia e Piemonte, in base agli ultimi dati.

Complicata la situazione complicata anche in Emilia Romagna che è formalmente arancione, ma in alcune zone è rossa (come nella Romagna).

Allarmante la situazione pure in Toscana, Marche e Friuli Venezia Giulia.

Chi potrebbe andare in Zona Arancione

Basilicata, Puglia e Umbria dovrebbero passare in zona arancione.

Zona Gialla

In giallo dovrebbero rimanere Sicilia, Valle d’Aosta e Calabria.

Zona bianca

Sardegna, invece, dovrebbe restare in zona bianca.

Cosa si può fare e cosa no nella zona arancione

Gli spostamenti sono consentiti solo dentro il Comune, dalle 5:00 alle 22:00. Chi vive in un Comune fino a 5mila abitanti può spostarsi entro i 30 km dal confine (anche in un’altra regione), con il divieto di recarsi in capoluoghi di provincia.

Sempre nel comune consentite visite ad amici e parenti, una volta al giorno in massimo 2 persone (esclusi under 14).

Negozi aperti (centri commerciali chiusi nei festivi e prefestivi).

Chiusi bar e ristoranti con asporto limitato alle 18:00 per le attività senza cucina.

Chiusi cinema, teatri, musei, palestre e piscine.

