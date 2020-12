Coronavirus, continuano le vaccinazioni a Potenza: è la volta di 4 medici! I dettagli

Felice Arcamore, infermiere del Pronto Soccorso dell’ospedale San Carlo di Potenza, è stato il primo dei 105 cittadini lucani che hanno aderito al Vaccine Day, la giornata che segna l’avvio della campagna vaccinale anti Covid-19.

Altri i protagonisti di questa giornata storica: 4 medici che dirigono i reparti di pronto soccorso, rianimazione, malattie infettive e pneumologia.

Tra questi, anche il dottor Francesco Lisanti, direttore del Dipartimento Emergenza-Urgenza e Pronto Soccorso, il quale è stato il secondo a sottoporsi alla somministrazione della dose vaccinale.

In base alle procedure, dopo l’iniezione, effettuata in tre postazioni distinte per velocizzare le operazioni, il vaccinato passa in una “sala osservazione”, dove resta per un quarto d’ora.

Fino a questo momento, nessuno pare abbia avuto problemi.

Presenti:

il Presidente della Giunta della Regione Basilicata, Vito Bardi;

l’Assessore alla Salute, Rocco Leone;

il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona, Ernesto Esposito;

il Direttore Generale dell’AOR San Carlo, Giuseppe Spera.

L’invito di Felice, primo vaccinato della Basilicata, è chiaro: “Aderire in modo massiccio”.a

a

