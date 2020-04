Coronavirus, il Governo a lavoro su bonus vacanze per chi resta in Italia. I dettagli

Tra i settori più colpiti dall’emergenza coronavirus di certo compare quello del turismo.

E’ per questo che il Governo è al lavoro, come chiarisce Maria Elena Boschi (di Italia Viva) su Facebook:

“sulla possibilità di un bonus da almeno 500 euro a famiglia.

Chiaramente, un bonus che possa essere utilizzato dopo la fine dell’emergenza coronavirus quando potremo tornare ad uscire serenamente.

So che è difficile immaginare oggi il giorno in cui potremo permetterci una vacanza, ma dobbiamo evitare che un settore vitale per il nostro Paese muoia.

Abbiamo sempre detto che l’Italia ha nelle sue bellezze artistiche, naturali, paesaggistiche il proprio petrolio, bene, è il momento di dimostrare che ci crediamo davvero”.

Come riporta “La legge per tutti”:

“L’ipotesi è quella di proporre degli aiuti diretti per l’acquisto di pacchetti vacanza all’interno dei nostri confini nazionali.

Nello specifico, la bozza prevede una detrazione delle spese sostenute nel 2020 per soggiorni di almeno tre notti presso strutture ricettive italiane.

In un primo momento, l’agevolazione riguarderebbe lavoratori dipendenti e professionisti con un reddito complessivo compreso tra 7.500 e 26.000 euro.

L’importo del bonus cambierebbe a seconda dei componenti del nucleo familiare, ovvero: massimo 100 euro con nessun componente a carico, 100 euro aggiuntivi per il primo componente, 75 euro per il secondo e 50 euro per il terzo.

Per una famiglia di 4 persone, quindi, la detrazione arriverebbe ad un tetto di 325 euro.

Per accelerare i tempi, i dipendenti potrebbero chiedere che la detrazione venga applicata dal sostituto d’imposta già nel mese successivo alla presentazione della richiesta”.

Cosa ne pensate?

(Foto: Villaggio Giardini D’Oriente Novasiri).

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)