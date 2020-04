Coronavirus, consegnati test rapidi a Latronico: “serviranno a fare una ricerca tra gli asintomatici”

Il Comune di Latronico è pronto a partire con i test rapidi.

Così Sindaco, Fausto De Maria, in un post pubblico

“Finalmente ci sono stati consegnati i 100 test rapidi che avevamo acquistato.

Si tratta di test che hanno la certificazione europea e rientrano nell’allegato della circolare del Ministero della Salute.

C’è un dibattito sulla loro attendibilità: noi siamo coscienti che non sostituiranno i tamponi, ma serviranno a fare una ricerca tra gli asintomatici, soprattutto per quelli che sono stati in isolamento e che sono rientrati dalle zone più a rischio, per individuare nel loro sangue la presenza di anticorpi sviluppati dopo aver avuto un eventuale contatto con il virus, così da richiedere poi subito il tampone.

Dopo 14 giorni di isolamento o ci sono o non ci sono gli anticorpi nel sangue, per questo crediamo che per i nostri obiettivi possano essere molto attendibili.

Per le procedure, siamo in contatto con la task force per le modalità di utilizzo, e nei prossimi giorni vi terremo informati”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)