Coronavirus, Potenza: maggiori controlli nelle mense scolastiche. I dettagli

In una sua nota l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Potenza, Alessandra Sagarese, dichiara:

“In questi giorni, all’esame delle Commissioni consiliari competenti, le modifiche al Regolamento comunale sui controlli nelle mense scolastiche.

Le modifiche da me proposte porteranno a maggiori controlli in sede di stoccaggio degli alimenti, preparazione, somministrazione e consumo dei pasti, non solo nei locali adibiti a refezione scolastica, ma in tutti i locali adibiti al servizio mensa scolastica.

Ringrazio in anticipo tutti i consiglieri comunali per il loro contributo nella discussione di questo importante provvedimento, in un momento storico delicato, nel quale l’Amministrazione comunale sta compiendo ogni azione possibile per garantire al meglio la sicurezza nei servizi offerti ai giovani cittadini della nostra comunità”.

