Deposito scorie nucleari, tre siti di cui uno al Sud: “a rischio anche la Basilicata”. I dettagli

“A seguito della dichiarazione del ministro dell’Ambiente, Pichetto Frattin, sulla procedura per la individuazione di possibili tre siti, di cui uno al Sud, per il deposito delle scorie nucleari, risuoniamo la sveglia per la Regione Basilicata, a distanza di oltre un paio di mesi dal deposito di una specifica interrogazione consiliare.

In attesa che vi sia la risposta, spero nella prossima seduta consiliare, e che la interrogazione nel frattempo abbia accesso già i fari sulla questione, ho avuto modo di interloquire ieri, durante i lavori del Consiglio, con l’assessore regionale, Laura Mongiello, trasferendo preoccupazione e sollecitando maggiore attenzione.

E’ in corso la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il territorio lucano è ampiamente coinvolto con numerosi siti idonei e la possibilità paventata dal ministro Pichetto Frattin di individuare tre siti (Nord, Centro e Sud) alza il rischio per la Basilicata”.

Questa la dichiarazione del capogruppo del Pd in Consiglio regionale, Piero Lacorazza.