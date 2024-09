Picerno: al via la proiezione di Eigenlicht, un lungometraggio tutto lucano. I dettagli

Da Venerdì 27 Settembre a Giovedì 3 Ottobre, presso il cineteatro “Pier Paolo Pasolini” di Picerno, verrà proiettato il lungometraggio dal titolo “Eigenlicht – il colore del buio”.

Saranno 7 giorni di proiezioni del film, le cui riprese si sono svolte a Picerno a partire da Marzo.

Ha dichiarato Gabriele Margiotta:

“Sarà il primo lungometraggio picernese a essere proiettato per la prima volta nel cineteatro di Picerno Presidente dell’associazione Il Mosaico, produttore e attore- per noi de Il Mosaico è una gioia immensa vedere il nostro primo film sul grande schermo.

Il thriller è incentrato sulla storia di un commissario chiamato a indagare su un caso di omicidio avvenuto in paese”.

Soggettista, sceneggiatore, produttore e attore protagonista è Gabriele Margiotta, la regia e il montaggio sono di Andrea Pannullo, fonico Vito Orga, musiche scritte e cantate da Serena Marcantonio, fotografo di scena Gabriel Pafundi, oggetti di scena Anna Maria Carella, trucco e acconciature Maria Lucia Buono.

Nel cast sono presenti gli attori: Antonio Ferrante, Rosa Maria Ciani, Paolo Curcio, Marcella Coletta, Loredana Marcantonio, Luca Tomasiello, Giovanni Cerone, Fabrizio Salvia, Gabriele Acquavia, Rocco Marsico, Sofia Ludovica Tangreda, Marina Corsini, Francesco Mentissi, Marco Francesco Zuddas, Adriano D’Ecclesiis, Vito Acquavia, Franca Caivano, Antonella Renna, Danilo Ditolve, Pierfrancesco Curcio, Davide Acquavia, Giovanni Mucci, Martina Di Iorio, Nadia Caruso, Luca Tangreda,

Pierluigi Cosimo Grimaldi, Anita Messina, Michele Cavallo, Mattia Califano, Rocco Pignato, Katia Bochicchio, Chiara Silvano, Erika Silvano, Marta Racina, Rossella Manfreda, Letizia Tomasiello, Filomena Fasciglione, Davide Capece, Gabriella Capece, Andrea Pisciottani.

Prosegue Margiotta:

“È un momento importante per me e per i miei collaboratori sono felice e soddisfatto per il progetto realizzato, i tanti sacrifici fatti e che continuiamo a fare stanno dando i loro frutti, stiamo lottando per i nostri sogni, per costruirci un futuro restando nella nostra amata Basilicata.

Le riprese fatte nei mesi precedenti sono state molto formative, vivere il set è sempre una grande emozione, si impara tanto stando con diverse persone e non è scontata la ricerca di un’armonia del gruppo, siamo riusciti a gestire diverse situazioni di lavoro non facili e nelle situazioni complicate capisci quanto ami il tuo lavoro.

Grazie a quanti hanno creduto in noi, contribuendo alla realizzazione di tutto questo.

Continuiamo a credere nella bellezza dei nostri sogni”.

Si consiglia di prenotare i biglietti chiamando seguente numero: 388-1574861 data la capienza di ottanta posti offerta dal cineteatro.

Ecco la locandina con gli appuntamenti in programma.