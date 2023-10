Dopo Parigi, nuova prestigiosa vetrina per Rotonda ed il Pollino! I dettagli

Dopo l'”International and French Travel Market” di Parigi, nuova prestigiosa vetrina per Rotonda ed il Pollino, in bella mostra alla 60esima edizione del TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, in corso al quartiere fieristico di Rimini.

Presenti “Hitinero”, impresa operante nel settore del turismo esperienziale su due ruote e “Pollino Experience”, attiva a 360 gradi nel campo dell’hospitality e del benessere.

Franco Bruno, ideatore di ‘Pollino Experience’, spiega:

“Il settore del turismo è pronto ad accogliere e ad affrontare le sfide imposte dalla contemporaneità e per questo siamo al lavoro per essere sempre più orientati verso modelli di sostenibilità“.

Quella di Rimini è la manifestazione italiana di riferimento per la promozione e il turismo su scala mondiale.

Sono 2.700 i brand espositori, mille buyer esteri, il 58% proveniente dall’Europa e il 42% dal resto del mondo, per un salone che offre oltre 200 eventi in tre giorni.

Ai buyer internazionali vengono proposte le attività praticabili outdoor e quelle dedicate al wellness nel comune di Rotonda, cuore del Parco nazionale del Pollino.

Diversi gli itinerari proposti, differenziati per livelli di difficoltà, e pensati per scoprire non solo Rotonda, ma anche il territorio circostante il Parco, dalle coste alle montagne con tanto di pernottamenti e soste enogastronomiche nei paesi parte dell’itinerario prescelto.

Francesca Sarcone di “Hitinero” dichiara:

“Mai come quest’anno il tema della fiera è in linea con la nostra proposta turistica per cui stiamo rilevando un forte interesse per il Sud Italia e per i nostri tour in bicicletta organizzati, che forniscono attrezzature e supporto logistico nonché trasporto bagagli.

È una maniera di viaggiare particolarmente accattivante che fuoriesce dai canoni e dai consueti itinerari del turismo di massa ed è perfetta per immergersi completamente nella cultura dei territori ed al contempo fare dello sport”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)