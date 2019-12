Facoltà di Medicina a Potenza: “fare in modo che diventi realtà”, le parole…

“Accolgo con entusiasmo l’apertura del ministro Speranza che, solo ora, dopo decenni di governo in Regione della sua compagine politica, sottolinea la possibilità di istituire la Facoltà di Medicina nel Capoluogo lucano”.

E’ quanto dichiarato dal capogruppo consiliare della Lega, Tommaso Coviello che evidenzia:

“Quella che il Ministro definisce possibilità è una necessità, una priorità utile tanto a rilanciare la Sanità lucana che a ridare linfa vitale all’Università della Basilicata.

Le priorità dei lucani sono le nostre priorità noi, come Gruppo Lega, prima, e come maggioranza di governo regionale, poi, abbiamo attenzionato da subito il tema ‘Facoltà di Medicina’: la nostra programmazione, infatti, riporta a chiare lettere l’intenzione di questa maggioranza di raggiungere l’obiettivo di istituire la Facoltà di Medicina presso l’Ateneo lucano.

L’intento è stato, poi, anche ribadito in Consiglio quando si è parlato del Piano Regionale Sanitario.

Io personalmente ho avviato da tempo interlocuzioni con chi di competenza, oltre che per assicurare continuità agli accordi di programma, anche per fare in modo che il tema, che per qualcuno è solo uno spot elettorale, per noi, e soprattutto per i lucani, diventi realtà”.