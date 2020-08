Fiamme a Maratea: grosso incendio ancora in corso! Gli ultimi aggiornamenti

Grosso incendio a Maratea (PZ).

I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza, con personale dei distaccamenti di Lauria, Terranova del Pollino, San Chirico Raparo e della sede Centrale, giunti in località Cersuta di Maratea (PZ), oltre ad intervenire per tutta la notte, hanno predisposto l’intervento aereo con il coinvolgimento del Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS), in modo da inoltrare la richiesta alle prime ore dell’alba.

Da questa mattina opera un canadair, in supporto squadre operanti a terra, con tre autopompe, quattro fuoristrada, una autobotte, per un totale di diciassette unità.

L’incendio è ancora attivo.

Dalle 20:00 di ieri alle 08:00 di questa mattina, sono stati quarantaquattro gli interventi effettuati in provincia, di cui trentasei solo di incendi Bosco, vegetazione e sterpaglie.

Questi hanno interessato il melfese ed il lagonegrese.

Seguiranno aggiornamenti.a

