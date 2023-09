Folta delegazione proveniente da tutta la Basilicata per la festa nazionale dei giovani di Forza Italia “Azzurra Libertà”. Ecco i dettagli

Si è conclusa nel pomeriggio di ieri a Gaeta la festa nazionale dei giovani di Forza Italia “Azzurra Libertà”, a cui il movimento giovanile di FI Basilicata ha preso parte con una foltissima delegazione proveniente da tutta la Basilicata.

Forza Italia Giovani Basilicata racconta:

“Nel corso dei lavori tanti i temi affrontati, soprattutto rispetto alla proposta politica del partito che è più forte e viva che mai, nel solco dell’eredità lasciata in serbo dal Presidente Silvio Berlusconi a cui oltre 1000 ragazzi presenti alla tre giorni hanno dedicato ancora una volta sentimenti di affetto costante proprio per quello che il leader azzurro ha saputo rappresentare per l’Italia e per gli italiani.

Presente anche il Presidente della Regione Vito Bardi, a cui sono giunti messaggi di pieno sostegno politico da parte dei vertici di Forza Italia ad un secondo mandato affinché proprio la Basilicata possa continuare nel solco del cambiamento e della crescita del territorio, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

L’evento, che si è svolto come sempre all’insegna di un clima di grande crescita personale per tutti i presenti, è stato un vero successo, sottolinea il coordinamento regionale giovanile azzurro, e ci offre gli strumenti giusti per ripartire sempre più compatti in vista della nuova stagione politica, evidenzia Nicola Padula, Coordinatore regionale per la Basilicata.

Forza Italia rappresenta, come sottolineato dal nostro Segretario nazionale Antonio Tajani, la casa naturale dei moderati, dei liberali, dei cattolici e degli europeisti popolari, ed è proprio nel solco del sogno che per anni ha camminato nella mente e sulle gambe del Presidente Silvio Berlusconi, che tutti quanti noi intendiamo continuare a spenderci dentro e fuori le istituzioni, per affermare un idea di Paese diversa dalle sinistre ma anche distinta, quanto ai valori ed al programma politico, da quella dei nostri leali alleati di coalizione con cui, al contempo, siamo pronti, come fatto in questo primo anno a livello nazionale, a governare insieme il Paese e le amministrazioni locali”.

