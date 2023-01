Frana a Potenza, 33 persone sgomberate: “Non vogliamo diventare eterni sfollati”! Queste le ultime notizie

Provvedimento del Sindaco di sgombero abitazioni in località Cerreta.

A seguito delle abbondanti piogge dei giorni precedenti è in atto un fenomeno franoso dal 19 gennaio scorso in località Cerreta che ha provocato, dai civici n. 245 e successivi, un notevole smottamento di terreno con scivolamento di detriti riversatisi lungo la strada privata ad uso pubblico e la Strada Provinciale n. 84 per il comune di Ruoti.

Per tale motivo, il Sindaco ha emesso ordinanza (Provvedimento n. 24/2023 del 24 gennaio 2023) di sgombero immediato delle persone e nuclei familiari da tutte le unità immobiliari (abitative e non) ubicate in via Cerreta e contraddistinte in catasto al Foglio 18, particelle 595, 858, 589,1736,315,632,1774 e 398, e dai numeri civici 245, 253, 255, 254, 254/N, 254/M, 254/B e snc, nonché il divieto di utilizzo delle stesse sia ai proprietari che a chiunque, a qualunque titolo, occupi le unità immobiliari in questione e/o abbia titolo a transitare in tali immobili.

Nello stesso provvedimento si pone divieto della coltivazione e lavorazione del terreno soprastante il fronte della frana, in cui sono evidenti le fratture del terreno in movimento e che aggraverebbe la situazione di pericolo.

Questi gli ultimi aggiornamenti da RaiNews:

“Stamattina ulteriore sopralluogo di vigili del fuoco e protezione civile in contrada Cerreta, dove Venerdì scorso sono state evacuate per precauzione le prime famiglie.

Da allora lo smottamento non si è più fermato e a oggi è stato necessario sgomberare 33 persone, che chiedono interventi urgenti per non diventare eterni sfollati.

Nella zona si registrano ancora movimenti preoccupanti.

Lo scivolamento di detriti provocati dal maltempo fanno aumentare la colata della frana, che ha invaso sia una strada privata sia la provinciale 84 verso Ruoti”.

