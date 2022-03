Gas, Sgarbi: “abbiamo un’unica regione, la Basilicata, che lo produce e c’è una guerra con gli ambientalisti”. I dettagli

Vittorio Sgarbi, critico d’arte e deputato del Gruppo Misto, è tornato a far parlare di se per alcune affermazioni sulla nostra regione.

Ospite a “Carta Bianca”, su Rai 3, il programma di approfondimento politico-sociale legato all’attualità del paese condotto da Bianca Berlinguer, ha dichiarato:

“In Italia c’è un tabù legittimo rispetto al gas.

Noi abbiamo un’unica regione, la Basilicata, che lo produce e c’è una guerra con gli ambientalisti.

Se noi non fossimo pregiudizialmente contrari alle trivellazioni per il gas, potremmo diventare autonomi.

In Basilicata si potrebbe estrarre in zone circoscritte, senza danni, ma purtroppo non lo facciamo perché da anni ci troviamo davanti alla posizione ambientalista.

Cosa è più utile, la negazione ambientalista o i vantaggi che ne trarremmo come Italia?“.

Cosa ne pensate?a

