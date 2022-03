Potenza, brutto incendio in provincia: “attivare tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza e alla bonifica del sito”

“L’incendio scoppiato alla Pamafi di Maratea è conseguenza delle gravi responsabilità della politica regionale di non aver affrontato per tempo la messa in sicurezza del sito e avviato le necessarie operazioni di bonifica”.

È quanto afferma il segretario generale della Cgil Basilicata, Angelo Summa, che aggiunge:

“Adesso si convochi subito il tavolo regionale all’assessorato all’Ambiente per attivare tutte le attività necessarie alla messa in sicurezza e per programmare celermente la bonifica del sito.

Bonifica che deve rappresentare l’occasione anche di ripensamento dell’area e delle politiche di sviluppo sostenibile in un territorio così importante per il turismo della Basilicata.

L’auspicio è che si faccia subito chiarezza sulla vicenda affinché si possa togliere ogni dubbio sulla possibile origine dolosa e sull’ipotesi di legami dovuti agli interessi economici che quell’area può rappresentare.

Fiduciosi nel lavoro degli organi inquirenti, è necessario che al contempo anche la politica faccia la sua parte, sottraendo finalmente l’area all’incuria e all’abbandono, in modo da evitare che episodi simili possano nuovamente verificarsi, mettendo a repentaglio la sicurezza degli abitanti e dell’ambiente.

L’assenza delle istituzioni è il maggiore lascia passare per malaffare, speculazioni e interessi di privati, a discapito della comunità”.

