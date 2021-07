Gigafactory Stellantis, Bardi: “Avremmo preferito Melfi, ma bene che sia al Sud”. I dettagli

“Avremmo preferito Melfi, ma la scelta di Stellantis a ogni modo premia il Sud e questa è comunque una buona notizia”.

Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando la notizia data dall’AD di Stellantis, Carlos Tavares, di prevedere a Termoli la terza gigafactory europea delle batterie.

Conclude Bardi:

“Dobbiamo sempre ricordare che il piano industriale di Stellantis – comunicato al Governo il 15 Giugno scorso – pone Melfi in una posizione di centralità per la multinazionale dell’automotive: dal 2024 sarà attiva la nuova piattaforma di produzione per 4 modelli elettrici.

È una scelta che incontra il plauso dei sindacati, dell’indotto lucano e soprattutto garantisce il futuro di tantissimi lavoratori. Una scelta “green” che disegna il nuovo corso del Mezzogiorno.

Il futuro della Basilicata è nelle energie pulite”.

