Il Liceo “W. Gropius” di Potenza accende il Natale con arte, musica e danza. Gli appuntamenti imperdibili

Il Natale si accende di creatività e talento al Liceo Statale “W. Gropius” di Potenza, diretto dal Prof. Prospero Armentano.

Gli attesissimi eventi natalizi prenderanno il via mercoledì 11 dicembre alle ore 19:00 con lo spettacolo di danza classica e contemporanea “A Christmas Carol: una danza di Natale” presso il Teatro “F. Stabile”.

Il Liceo Coreutico sarà protagonista di una performance ispirata al celebre racconto di Charles Dickens, che celebra i valori del Natale con un approccio interdisciplinare, segno distintivo dell’istituto.

Lo spettacolo nasce dalla sinergia con il Liceo Artistico, che ha curato la regia e la produzione video, e il Liceo Musicale, che ha curato il sound e gli arrangiamenti musicali.

Per chi non potrà assistere alla prima, è prevista una replica sabato 14 dicembre alle ore 17:00 nella palestra del Liceo “Gropius” in via Anzio, in concomitanza con l’Open Day della scuola, un’opportunità per conoscere più da vicino l’offerta formativa dell’istituto.

Gli appuntamenti proseguono il 19 e 20 dicembre alle ore 18:00, presso la palestra del Liceo, con gli attesissimi concerti del Coro e Orchestra Giovanile della Provincia di Potenza, un progetto ambizioso del Liceo Musicale che coinvolge, oltre agli studenti dell’Orchestra e del coro del Gropius, anche alunni degli istituti comprensivi che hanno sottoscritto l’accordo di rete.

Più di 200 gli studenti impegnati.

Un chiaro esempio dell’impegno del liceo nel promuovere inclusività e collaborazione, sempre in linea con il motto dell’istituto “Non uno di meno”.

Ulteriore appuntamento con il Liceo Musicale è venerdì 22 dicembre alle ore 18:00, sempre al Teatro “F. Stabile”, con il concerto “Gropius Christmas”.

Gli studenti porteranno in scena una versione musicale della fiaba “Il gatto con gli stivali” insieme ai canti più celebri del periodo natalizio, per regalare al pubblico un’esperienza unica e immersiva.

Con questi eventi, il Liceo “W. Gropius” non solo celebra il Natale, ma ribadisce il suo impegno nel valorizzare i giovani talenti, promuovere l’inclusività e rafforzare la collaborazione tra le diverse discipline artistiche.

Una serie di appuntamenti imperdibili per tutta la comunità.