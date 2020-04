Il Sindaco di Potenza “Compra lucano”: “Aiutare le imprese della nostra regione mi sembra doveroso”. Ecco l’iniziativa

Il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, raccoglie l’invito rivolto dall’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Fanelli, per diffondere la conoscenza della campagna promozionale “Compra lucano! Mangi sano e dai una mano”:

“Così come ricordato dall’assessore, il portare sulle tavole della nostra città prodotti genuini e di qualità e, contemporaneamente aiutare le imprese agricole e zootecniche della nostra regione, non solo appare qualcosa di estremamente sensato e auspicabile, ma in questo particolare momento storico, davvero critico, mi sembra doveroso, per vivere in maniera autentica quel senso di comunità e insieme aiutarsi vicendevolmente per superare la crisi, ottenendo benefici per tutti.

La sana alimentazione e, più in generale, il benessere alimentare che, nel caso della nostra regione si coniugano alla perfezione con l’utilizzo di quanto il nostro territorio produce, può essere una chiave di volta decisiva per contribuire concretamente alla rinascita di Potenza e della Basilicata tutta”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)