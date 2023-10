“In bocca al lupo a Potenza e Maratea. Con queste loro candidature un’occasione di crescita per i nostri giovani”. I dettagli

“Urge fare rete per consegnare un futuro migliore alle nuove generazioni.

È questa la mission che dovrebbe ispirare tutte le Istituzioni politiche, ma non solo.

Noi di Verde è Popolare Basilicata siamo sempre stati interessati a confrontarci sui temi legati allo sviluppo della regione e, in tal senso, abbiamo sempre fatto la nostra parte affinché ci sia una vera collaborazione tra i territori.

Serve, però, fare uno sforzo comune.

Non possiamo più perdere tempo, in quanto dobbiamo contrastare, in maniera seria, la fuga dei giovani lucani”.

È quanto dichiara Carmen Celi, coordinatrice regionale di Verde è Popolare Basilicata che aggiunge:

“In quest’ottica, ci vogliamo congratulare con i delegati delle organizzazioni che hanno costruito tre importanti dossier che vedono concorrere Potenza per la Capitale italiana dei Giovani per il 2024, oltre a Bernalda e Maratea per la Capitale italiana della Cultura 2026.

Si tratta di percorsi vitali che arricchiranno le nostre comunità, ma soprattutto devono dare fiducia ai giovani di Basilicata attraverso occasioni concrete di crescita personale e professionale.

Mi auguro che tutte le Istituzioni possano sostenere e supportare i programmi.

Diventa fondamentale trovare le risorse e stimolare queste azioni a prescindere dal risultato finale.

È giunto il tempo di pensare ai ragazzi, offrendo loro gli strumenti adatti per avere un ruolo da protagonisti in una regione che ha bisogno di trattenere le loro intelligenze”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)