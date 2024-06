In rappresentanza della Basilicata questi sei atleti ai prossimi Campionati Mondiali dello Sport d’Impresa! In bocca al lupo

Il Presidente del CSAIn Basilicata, Vito Mecca, annuncia con orgoglio la partecipazione della squadra regionale ai prossimi Campionati Mondiali dello Sport d’Impresa, in programma a Catania dal 19 al 23 giugno 2024.

Oltre 4000 i partecipanti provenienti da Afghanistan, American Ap, Canada, Italia, Cina, Spagna, Croazia, Danimarca, Congo, Germania, Messico, Francia, Belgio, Israele, Grecia, India, Iran, Giordania, Latvia, Lithuania, Mali, Malta, Netherland, Norvegia, Austria, Pakistan, Polonia, Portogallo, Romania e Emirati Arabi.

422 gli atleti italiani tesserati CSAIn, la Basilicata si prepara a rappresentare l’Italia in questa prestigiosa competizione mondiale che celebra l’unione tra spirito aziendale e sportivo.

Per CSAIn Basilicata saranno presenti Emilio Fresenda e Caschetto Antonio tesserati per ASD Old Friends Nuoto impegnati nel nuoto paralimpico, Margherita Perretti e Alfonso Casaletto tesserati per ASD Triathlon Basilicata, pronti a competere nelle discipline di nuoto e nella corsa su strada, mentre Anna Maria Cicala ed Emanuele Vizziello della ASD Polisportiva Europa si cimenteranno nella corsa su strada.

Il presidente Vito Mecca ha sottolineato l’importanza di partecipare a un evento che promuove il benessere dei dipendenti e lo spirito di squadra aziendale, oltre a offrire l’opportunità di rappresentare la propria regione e il proprio Paese a livello internazionale.

CSAIn Basilicata si unisce alle altre aziende e atleti provenienti da 31 Paesi e 4 continenti per celebrare lo sport, la competizione e la condivisione di valori universali.

L’evento culminerà con una festa finale a Le Ciminiere, durante la quale la bandiera dei Giochi verrà passata alla prossima sede, Frederikshavn, in Danimarca.

Ecco i dettagli.