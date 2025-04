Potenza: gara per l’acquisto di 40 nuovi bus. I dettagli

“Pubblicata la gara per l’acquisto dei primi 40 autobus, dei circa 100 previsti, destinati al trasporto pubblico extraurbano, con una dotazione finanziaria di 11 milioni e 500 mila euro”.

Lo rende noto il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe.

“Il bando, diviso in quattro lotti, rientra nel programma di rinnovamento del parco circolante per sostituire i mezzi che non saranno più conformi alle norme sulle emissioni.

Ulteriori lotti – spiega Pepe – saranno messi a gara prossimamente, considerato che la Regione Basilicata ha approvato, lo scorso 12 marzo, una delibera proposta dal nostro Ufficio Trasporti e mobilità sostenibile per l’acquisizione di circa 100 bus complessivi, con uno stanziamento di 23 milioni e 631mila euro, e con la compartecipazione da parte delle imprese aderenti al consorzio Cotrab pari al 10 per cento dell’importo”.

I nuovi autobus dovranno essere delle dimensioni che meglio si adattano alle esigenze dell’utenza e alla conformazione delle strade lucane, ed avere caratteristiche tecniche specifiche, oltre alla più recente classe di emissione.

Dovranno avere idonee attrezzature per l’accesso di persone a mobilità ridotta, contapasseggeri attivo indipendentemente dalla eventuale rilevazione con la validazione elettronica dei titoli di viaggio, dispositivi per la localizzazione e il rilevamento della posizione durante la corsa, videosorveglianza e dispositivi di protezione del conducente secondo le modalità previste dalla Regione, sistemi di areazione e climatizzazione dei veicoli, predisposizione per l’installazione di modem/router wi-fi per il collegamento alla rete internet, indicatore di linea e di percorso e impianto antincendio.

“Questa misura – conclude Pepe – va nella direzione dello sviluppo della mobilità collettiva che deve sempre essere inquadrata in un’ottica di interconnessione tra i diversi sistemi di trasporto.

Lo dobbiamo ai lucani, che meritano di viaggiare in maniera più confortevole e agevole, e all’ambiente, puntando sempre a ridurre le emissioni”.