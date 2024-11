Basilicata pronta a rinnovare l’accordo di collaborazione con Buenos Aires. Questi gli esiti dell’incontro

Pablo Garzonio, sottosegretario per le Relazioni Internazionali e Cooperazione della Legislatura della città autonoma di Buenos Aires, ha ricevuto, la delegazione istituzionale lucana, guidata dal presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, che è anche presidente della Commissione dei lucani nel mondo, e formata dai consiglieri regionali Roberto Cifarelli e Alessandro Galella.

A fare gli onori di casa anche Ornella Vanzillotta, dirigente generale per le Relazioni internazionali e Cooperazione della Legislatura, alcuni deputati rappresentanti le forze politiche della città e il console di Buenos Aires, Lorenzo Pinto.

Durante l’incontro, svoltosi presso il prestigioso palazzo che si ispira all’architettura neoclassica francese e dichiarato, nel 1951, da Perón monumento storico nazionale, è stata più volte ribadita, da parte dei rappresentanti della Legislatura, la disponibilità a rinnovare e implementare l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Governo della città Autonoma di Buenos Aires e la Regione Basilicata nel 1999 e aggiornato nel corso degli anni con nuove iniziative di solidarietà, di assistenza sociale e sociosanitaria.

Il presidente Pittella ha sottolineato:

“È un onore e un piacere immenso per noi essere qui oggi.

L’appuntamento odierno rappresenta non solo una preziosa occasione di incontro e confronto, ma la possibilità di mettere a fattore comune proposte, punti di vista e di opinioni tra culture differenti.

Siamo convinti che in questo momento, più che mai, costruire legami tra nazioni assume una centralità sempre più significativa.

Una strategia che sicuramente è portatrice di benefici sociali, culturali ed economici”.

Insieme ai consiglieri Roberto Cifarelli e Alessandro Galella, Pittella continua:

“Siamo certi che in questa promozione di relazioni le nostre Associazioni dei lucani, guidate dalla Federazione dei lucani, presenti in terra argentina sapranno portare il giusto contributo in termini di idee e riflessioni”.

Convinta disponibilità ad aggiornare il patto di collaborazione con la Regione Basilicata è stata espressa dal sottosegretario per le Relazioni Internazionali e Cooperazione della Legislatura della città autonoma di Buenos Aires, Pablo Garzonio.

Nel dare il benvenuto alla delegazione istituzionale lucana, Pablo Garzonio ha affermato:

“Ero tra i protagonisti della firma del primo protocollo, e sarò felice di essere tra i firmatari di questo nuovo patto di collaborazione”.

Dopo l’incontro che si è tenuto nella nel salone intitolato ad Eva Peron e durante il quale il deputato Paolo Donati, di origine italiana, ha annunciato di aver proposto all’Assemblea di dichiarare il presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella, “Visitatore illustre della città di Buenos Aires”, la delegazione istituzionale lucana ha avuto la possibilità di assistere ad una seduta speciale della Legislatura “Deputati per un giorno”.

Seduti tra i banchi giovani avvocati argentini che hanno familiarizzato con l’attività, la storia e il funzionamento dell’Istituzione.

A conclusione della mattinata la visita alla Biblioteca pubblica della Legislatura che risale al 1920.

Quarantamila i volumi custoditi e, tra questi, un testo in italiano che risale all’epoca della conquista spagnola.

Ecco alcune foto dell’incontro.